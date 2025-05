Nagy mumusnak tűnik, a többségen mégsem fog ki

Ki idegesen, ki nyugodtan, de hétfőn minden végzős újra beült az iskolapadba, hogy megtegye ezeket az utolsó lépéseket középiskolásként. „Úgyis sikerülni fog.” „Ne parázz rajta.” A mondatok, amik szerintem biztosan nem segítenek a fiataloknak a vizsga előtt. Az érettségi a középiskolás kor első napjától kezdve egy végső célként lebeg az ember előtt, és szinte el sem tudja képzelni, milyen lesz utána az élet.

Fotó: Bús Csaba

Érettségi, az életre felkészítő szükséges stresszfaktor

Az érettségi a legtöbb fiatalnak hatalmas stresszfaktor. Ez a folyamat természetes része, és bár nehéz nézni kívülről, hogyan izgul a gyerek, fontos tudni: ez is a felnőtté válás része. Ebben a korban még tanulják a fiatalok, hogyan kezeljék a nyomást, hogyan osszák be az idejüket – és azt is, hogy a csodával határos módon nem lehet egy év anyagát két nap alatt megtanulni, bármennyire is szeretnék. A szülőknek ilyenkor a legnagyobb feladata talán nem is a korrepetálás vagy a számonkérés, hanem az, hogy ott legyenek. Támogatóan, türelmesen – és néha humorral, amikor már csak az segít.

És amikor eljön a nap, hogy túl vannak rajta, jön a felismerés is: igazuk volt azoknak, akik azt mondták, hogy teljesíthető. Ez egy érettségi, de közben mégiscsak egy fejlődési mérföldkő. Olyan tapasztalat, amit senki nem tud helyettük megszerezni, de amit jó látni, ahogy megszereznek. És jó érzés megszerezni, megélni. Olyan stresszfaktor, amire az életben szükség van.