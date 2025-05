Bolt nélkül maradnak

Szülőfalumban, Móricgáton hétfőn végleg bezár a vegyesbolt. Az utolsó is. Így már sem bolt, sem kocsma, sem presszó nem lesz a településen. Korábban, gyerekkoromban négy boltot, három kocsmát is eltartott a kis település. Volt óvoda és iskola is. Ma már azok sincsenek. Az elmúlt évtizedek alatt jelentősen lecsökkent a falu lakossága, aminek az oka nagyon összetett. De egy biztos, hogy szolgáltatások híján remény sincs arra, hogy a lakosságszám emelkedjen. Nem irigylem a település vezetőit, akik azon fáradoznak, hogy fiatalokat csábítsanak a faluba, oda, ahol már a legalapvetőbb élelmiszereket sem lehet megvenni.

Végleg bezár a vegyesbolt Móricgáton

Fotó: shuttertock.com / illusztráció