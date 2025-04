Az űr felfedezése komoly áldozatokkal jár

Gyerekként focista és űrhajós akartam lenni. Majd rájöttem, hogy egyik sem családcentrikus. Az űrhajósok élete sok szempontból különleges, viszont nem véletlen, hogy csak az emberiség nagyon kis része élheti ezt át. Az űr felfedezése elképesztő áldozatokkal jár, amikről nem gyakran hallunk.

Az űr felfedezése lenyűgöző, ugyanakkor rendkívül veszélyes és kockázatos is

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az űr felfedezése során az űrhajósok megnőnek

Például az űrhajósok magassága akár 5 centiméterrel is megnövekedhet a súlytalanság hatására, mivel a gravitáció hiányában a gerincoszlop csigolyái kitágulnak. Ez a „magasságnövekedés” azonban csak ideiglenes – amikor visszatérnek a Földre, a gravitáció hatására visszarendeződik minden a régi helyére.

Az étkezés is egy teljesen új kihívás. Hogy eszünk? Rágunk. Nos, az űrben nem igazán van gravitációs hatás, ami segítene az étel „lejjebb” csúsztatásában, így az űrhajósok inkább szívják, nyelik, vagy kanalazzák az ételt. Sőt, arra is figyelni kell, hogy a só és a bors be repkedjen szét a kabinban. Az alvásról nem is beszélve… falra rögzített hálóban kell nyugovóra térniük.

Mindezek az életmódbeli különbségek arra figyelmeztetnek minket, hogy bár az űr csodálatos lehet, az űrhajózás rendkívül kockázatos és veszélyes. Ám véleményem szerint, amíg ezeket túl lehet élni, a család hiányát már kevésbé. Az emberiség fejlődése érdekében szülőket, gyerekeket hagynak hátra az űrhajósok, azt kockáztatva, hogy sosem térnek vissza. Erre érthető módon nem sokan képesek, én biztosan nem lennék az.