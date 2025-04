A hőlégballon, repülő és versenyautó után jött a traktor

Újságíróként az elmúlt sok-sok évben rengeteg élményt szereztem a különböző rendezvényeken. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi érdekes embert, életutat ismertem meg, illetve mennyi nagy és fontos pillanatnál voltam ott tudósítóként. A rendezvényeknek van egy másik megközelítése is, cikkíráshoz kapcsolódóan többféle járművet is kipróbáltam, melyek mind-mind maradandó élményt nyújtottak. Álltam már hőlégballonban, ültem vitorlázó repülőn, vezettem versenyautót a gokartpályán, és a hétvégén eljött egy újabb mérföldkő. Traktorra szálltam egy felvonuláson, és utaztam néhány száz métert a nagy járgánnyal. Felemelő volt. Ezt is kipipálhatom a bakancslistámról.

Traktoros felvonulás Jakabszálláson

Fotó: Bús Csaba