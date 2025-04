A tisztaságnak ára van

Őszintén hálás vagyok amiért lakásunkat redőnyökkel láttuk el. Nem pusztán amiatt, mert így lehet sötétben aludni nappal is, vagy hűvöst varázsolni a kánikulában. Nagy előnye a redőnyöknek, hogy (ideig-óráig) megóvják az ablakok tisztaságát. A múlt héten végre rávettem magam, hogy megmossam az ablakokat. A függönyök pedig mentek a mosásba. Minden csillogott és az öblítőnek köszönhetően csodás illatfelhő borította be az otthonunkat. Aztán jött a hír, hogy szaharai por tart hazánk felé. Ahelyett azonban, hogy felbosszantottam volna magam, arra gondoltam, sebaj, majd lehúzom a redőnyöket. Akár fényes nappal is. A tisztaság ennyit megér.

A tiszta lakás ellensége a szálló por

Fotó: shutterstock.com / illusztráció