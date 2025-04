Megviccelt a tavaszi idő

Imádom a tavaszt, de most kicsit megviccelt. Az ünnepek alatt kellemes jó időben füvet nyírtam, nem kis területet. Pólóban voltam, jól esett, ahogy a szellő cirógatta a bőrömet. Azt azonban már kevésbé szerettem, amikor kicsit később a zuhany forró vize égette a bőrömet. Fel sem tűnt, hogy kicsit leégtem. Szerencsére nem könnyen pirulok meg. Most sikerült. Az már csak a hab volt a tortán, hogy jól el is pilledtem. De az vigasztalt, hogy végre fizikailag fáradtam el és nem szellemileg, mint általában szoktam. Ebben a rosszban is volt valami jó.

Leéégés a napon

Fotó: shutterstock.com / illusztráció