Megmentette a lányt, hősként ünnepelték

Április 24-én ünnepeljük a rendőrség napját Magyarországon. 1881-ben ezen a napon lépett életbe az első egységes magyar rendőrségi törvény, illetve ez a nap Szent György napja is. A legismertebb legenda szerint Szent György legyőzött egy sárkányt, amely rettegésben tartotta egy város lakóit. A történet szerint a sárkány áldozatokat követelt, de amikor egy királylány lett volna a következő, György közbelépett, megölte a szörnyet, és megmentette a lányt – ez az önfeláldozás és hősiesség jelképe lett. Nemcsak a királylány, de a rendőrség védőszentjeként is számon tartják Szent Györgyöt, mert ő testesíti meg azt a bátorságot és elhivatottságot, amit a rendőrök is nap mint nap képviselnek a közösség védelmében.

Forrás: police.hu