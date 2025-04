A méhek után mi következünk? Óriási a baj!

A télen akár ötven százalékos pusztulás is érhette a kaptárok világát, van, ahol ez az arány magasabb. Hogy ennek pontosan mi az oka? Sokan találgatják, mások konkrétumokat állítanak. Bóna Zoltán keceli méhész, aki évtizedek óta nevel méheket, azt gondolja, hogy a mezőgazdasági termelés eredményorientált módja is közrejátszhat a rovarvilág megritkulásához. Lehet ebben némi igazság. Olyan ez, mint az emberi test lassú elsavasodása, melynek következtében addig nem tapasztalt betegségek jelennek meg a szervezetben. Hosszú évek alatt alakulnak ki azok az okok, amelyek szerepet játszanak abban, hogy idős korban naponta fél marék pirulával tartsuk életben magunkat.

A repülő rovarok egy része mára eltűnt, lassan az erős immunrendszerrel bíró méhek következnek

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI / Illusztráció

Felbecsülhetetlen munkát végeznek a méhek

A méhek a világ egyik legerősebb természetes immunerősítőjét, a mézet állítják elő. Közben felbecsülhetetlen munkát végeznek, beporozzák a zöldségeket és a gyümölcsöket. Ha nem tennék, a piacokról eltűnnének az emberi lét számára oly fontos élelmiszerek. Állítólag az utolsó méh után az embereknek talán három-négy évük maradna a Földön. Ez nincs benne a köztudatban, talán azért, mert sosem találkoztunk ilyen problémával. A probléma azonban itt van a nyakunkon, ez ellen senki sem tud szinte semmit sem tenni. Ha nem lesznek méhek, ki porozza be a gyümölcsösök virágait vagy akár a zöldségeket? Kínában a méhek pusztulás miatt az emberek végzik el ezt a munkát több térségben is. Iszonyú fáradtságos munka. Ránk is ez várna?