Körülzsong a tavasz

Felsorolni is nehéz, mennyi mindenért imádom a tavaszt. Többek között a már árnyékot adó, lombosodó fák miatt, amik körül hallhatom a madarak énekét és a méhek zümmögését, a tavaszi szellő miatt, aminek hűvös érintése jóleső érzés a bőrömön, vagy épp az idei első fagyizás élményéért egy napsütötte teraszon. Van valami varázslatos ilyenkor a levegőben. Legszívesebben minden szabad percemet kint tölteném a szabadban, és csak lógatnám a lábam egy hintaágyon. Igyekszem minden ilyen alkalmat megragadni, élvezni a napsugarakat és kikapcsolódni a nyugodt, békés semmittevésben. Ehhez meg is teremtettem a meghitt környezetet, ugyanis a napokban már én is bevirágosítottam a kertet.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció