Ismerős kátyúktól búcsúzhatunk

Negyvenhárom éve nem gondoltam arra, hogy a gépjárművezetői vizsgaútvonalam egy új felüljárón át vezet. A drukk miatt csak arra koncentráltam, hogy ne hibázzak a vezetés közben. Évekig ingáztam Kecskemétre és idővel ahhoz is hozzá lehetett szokni, hogy a Halasi úti felüljáró egyik sávját lezárták. Most viszont végre felújítják. Még pár hónap türelem és jobb lesz, mint újkorában. A vármegye útjait jól ismerem és sok helyen már-már ismerősként köszönnek vissza a kátyúk. Nagyon sok útszakasz vár a felújításra, így a halasi vasúti felüljáróra is ráférne egy újabb javítás, vagy éppen a Tázlár–Csólyospálos közötti útra, meg a használhatatlan kerékpárutakra is.

Dolgoznak a munkagépek a Halasi úti felüljárón

Fotó: Bús Csaba