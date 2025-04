A húsvét jó dolog. De mindenből megárt a sok – még a sonkából is. Az ember pénteken még lelkesen szeletel, szombaton kreatívan tálal, vasárnap már csak rágcsálja, húsvéthétfőn meg azon gondolkodik, hogy vajon van-e jogi lehetőség sonkamentes övezetté nyilvánítani a lakást.

Húsvéti túlélőtúra, avagy elég volt a sonkából

Fotó: Shuttersock/Illusztráció

A húsvéti hűtőszekrény megér egy misét

A tojás? Az meg külön történet. Két napig lelkesen festjük, díszítjük, aztán a hűtőszekrény egy múzeumhoz kezd hasonlítani: ott sorakoznak a piros, zöld, kicsit megfakult, kissé megrepedt tojásremekek, amik már csak arra várnak, hogy valaki vegyen egy nagy levegőt és bevállalja őket reggelire. Spoiler: senki nem vállalja be.

Jól esik a hajmosás

Ha mindez nem lenne elég, jönnek a locsolók. Pacsulisereg, akik illatfelhőben érkeznek, verset mondanak (több-kevesebb sikerrel), majd olyan parfümbombát hagynak maguk után, amitől még a házi macska is elköltözik. Van, aki rózsás illatot hoz, más a „fekete jég” nevű autóillatosítóval kompatibilis aromát választja, de a favorit idén is a „az adj még egy kupicát abból az érett szilvából” kombináció volt. De az erőteljes kipárolgás legalább távol tartja a legyeket, szúnyogokat, de lassan már engem is.

Szóval a húsvét szép ünnep, meghitt, családi, hagyományőrző – de négy nap bőven elég belőle. Ilyenkor az ember már a salátára is ráfanyalodik, meg egy kis csendre. Mondjuk jövőre újítok: sonka helyett grillezek, tojás helyett csokit eszek, locsolkodás helyett megerősítem az zárakat a bejárati ajtón. De persze csak szeretetből. Addig is szívből kívánok minden nőtársamnak kellemes hajmosást és sok sikert a húsvéti illatoktól való megszabaduláshoz.