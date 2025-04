A Föld napja

Úgy tűnik, hogy az emberiség mindent megtesz, hogy tönkretegye egyetlen életterünket, a Földet. A természeti környezet megóvására már ötvenöt éve felhívják a figyelmet április 22-én, a Föld napján. A globális problémák – például a bioszféra pusztulása, ipari szennyezések, vagy az elsivatagosodás – ellen egyénileg csak keveset tehetünk, de a saját környezetünkért annál többet. Ha mindenki felelősen gondolkozna, akkor nem kellenének a rendszeresen megszervezett takarítási napok. A Földért persze nem csak a mai napon tudunk tenni, hanem az összes többin is. Már az is egy lépés, ha elültetünk egy-egy fát és később gondozzuk is azokat.

Föld napja

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció