Az egyik ilyen népszerű közösségi kezdeményezés a világító ablak kalendárium, melynek lényege, hogy egy-egy településen vagy városrészen december elsejétől karácsonyig minden nap más-más kivilágított és feldíszített ablakban jelenik meg a hónap napját jelentő szám, akárcsak egy adventi naptárban, ahol mindennap új ablak nyílik ki.

Világító adventi ablakok kalendárium

Fotó: Unger Tamás/Illusztráció

Az élő adventi naptár egyre több településen válik hagyománnyá. A családok ilyenkor esténként közös sétára indulnak, hogy felfedezzék, hol villan fel az éppen feldíszített ablak. Napról napra több alkotást csodálhatnak meg a járókelők, napról napra hosszabbak lesznek a séták, ezáltal pedig még több minőségi időt tölthetnek együtt a családok. Vannak olyan települések, ahol az ablakdíszítés mellett szerény vendéglátással (teával, forralt borral, zsíros kenyérrel) is kedveskednek a háziak a környéken lakóknak, így hozva közelebb egymáshoz az embereket. A forró italok, a jó kis beszélgetések, és az ünnepi fények felmelegítik a szívünket, a lelkünket és a kapcsolatainkat is. De vendéglátás nélkül is jó kis kaland „kinyitogatni” az adventi ablakokat.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert abban a városrészben, ahol élek, ott is elindult ez a kezdeményezés, így ha nem is minden este, de amikor csak tehetem sétára indulok a családommal, hogy közösen fedezzük fel a ünnepi díszbe öltöztetett ablakokat. Jó lehetőség ez a lelassulásra, az ünnepi hangolódásra.

A szombati félegyházi városi adventi ünnepségen hallottam egy verset, ami nagyon megtetszett. Ancsel Éva költő, filozófus, esszéíró helyettem is szavakba önti az adventi ablakok üzenetét: „Arra kérem a jövőt – bár elkéstem már ezzel is –, hogy könyörüljön legalább az ajtóknak és az ablakoknak; hagyja meg őket kézzel nyithatónak. Mert milyen világ is az, ahol nem lehet az ablakot mohón kitárni s úgy nyitni ajtót, hogy annak lendülése – és nyikorgása – helyettünk kimondja: alig győztelek várni.”