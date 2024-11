Szabálykövető ember vagyok, így nem is kérdés számomra, hogy a javasolt szűrővizsgálatokon részt veszek. Az is igaz továbbá, hogy nagy butaságnak tartanám, ha nem élnék annak lehetőségével, hogy óvjam, védjem azt a testet, szervezetet, ami egy életen át kiszolgál engem. Városi egészségnapon is csináltattam már szűréseket, ráadásul még jótékony célt is szolgáltam vele.

A fotó Baján, a városi egészségnap keretein belül készült

Fotó: Márton Anna

Egy városi egészségnapon sokat tehetünk önmagunkért

Igyekszem a közvetlen környezetemben is beszélni ennek fontosságáról, tudom ugyanis, hogy mennyire megsínyli az ember lelke is azt, amikor fizikálisan valami baj üti fel a fejét. Amikor a hétköznapok legapróbb mozdulatai is csak óriási fájdalmak árán vagy azokkal sem kivitelezhetők. Miért is ne előzném meg azt, amit meg lehet előzni? Sok olyan esetet hallok, amikor szűrővizsgálatokkal elkerülhető lett volna egy súlyos állapot, neadjisten egy fájdalmas veszteség. Bármi történik is velem az életben, mindig azt a hozzáállást választom, amivel tiszta maradhat a lelkiismeretem. Ha tudom, hogy mindent megtettem valamiért, akkor, még, ha rosszul is alakulnak a dolgok vagy nem úgy, ahogyan én szerettem volna, legalább az a gondolat nem emészt fel, hogy bárcsak ezt vagy azt még megtettem volna.

Csak egészség legyen! – hallani gyakran azoktól, akik betegek épp vagy már leküzdöttek egy betegséget. Közhelyesnek hangzik ez a kijelentés, de csupán csak amiatt, mert igaz. Hálával tartozunk azért, hogy a megelőzés kultúrája egyre inkább elterjed idehaza, és az ingyenes szűrővizsgálatokkal, városi egészségnapokkal bárki lehetőséget kap arra, hogy hosszú ideig megőrizze jóllétét, vagy időben megfékezzen egy csúnya betegséget. Ne kínáljuk tálcán a test pusztító kórságoknak a szervezetünket!