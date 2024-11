Jó néhány napba telt azonban mire sikerült felfedeznem az apró, ám annál szebb madarakat. A sikeres felfedezés annak is köszönhető, hogy már alig van levél a fákon, így nem tudtak az őszapók tökéletesen elbújni. De lehet, hogy nem is akartak. Valószínűleg azért jöttek a kertünkbe, mert ott biztonságban érzik magukat az ágas-bogas fákon. Vizet is mindig találnak az itatóban és hamarosan az etetőket megrakjuk élelemmel, remélve, hogy sokáig a vendégeink maradnak és tavasszal nálunk költenek majd. Az őszapók állítólag rendkívül szociális madarak, sikertelen költés esetén ugyanis a párok besegítenek más, a közelben található őszapópár fiókáinak a felnevelésébe.

Az őszapó

Fotó: MW-archív / illusztáció

De nemcsak én és a családom örülhetett idén madárkülönlegességnek, hanem az egész magyar madárbarát társadalom, hiszen a napokban új madárfaj jelent meg hazánkban. A szegedi Fehértavi Ornitológia Tábor munkatársai november elsején hazánk legújabb madárfaját, egy fiatal tamariszkuszposzátát (Curruca mystacea) fogtak meg és gyűrűzés után engedtek szabadon. Amennyiben az Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága az adatot hitelesíti, ez a 427. faj, amely hazánkban bizonyítottan előfordult. A faj rendkívül ritka egész Európában, mindössze két alkalommal került elő; egy 2007-ben Olaszországban, valamint 2012-ben Görögországban, Leszbosz-szigetéről.

Az elmúlt években több hazai esetben is beszámoltak a szakemberek új madárfajok megjelenéséről. Ilyen volt például a zöld gyurgyalag, a feketetorkú szürkebegy vagy a trombitás sivatagipinty, amit három éve a Bács-Kiskun vármegyei Akasztón figyeltek meg.

Egy új madárfaj megjelenése sok mindent elárul a szakemberek számára. Az biztos, hogy nem csupán egy apró érdekességről van szó, hiszen sok esetben ezek a fajok valamilyen változást jeleznek, amire érdemes odafigyelni. Mindenesetre örömteli tény, hogy nem csak az eltűnő fajokról hallunk, hanem arról is, hogy újabbak választják otthonunknak hazánkat. Vigyázzunk rájuk!