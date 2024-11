Két évvel ezelőtt új abroncsokat kellett vásárolnom, mert a téli és a nyári is megette kenyere javát. Nem volt csekély tétel, főleg azért sem, mert a különböző autós portálokon megjelent, négy évszakos változatot dicsérő tesztek sugalmazása ellenére maradtam a téli gumi és a nyári cseréjénél. Hosszan gondolkodtam, utánanéztem és szakembernél is érdeklődtem, hogy mi lehet az igazán jó döntés.

Rendkívül fontos a téli gumi használata a hideg beköszöntével

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Mivel azonban nem csak a városban közlekedtem, hanem rendszeresen más településekre is járok már csak a munka miatt is, úgy döntöttem, hogy maradok az évszakhoz legjobban illő gumitípusok váltogatása mellett. Vállalva a gumicsere kényelmetlenségét és évenkénti kétszeri költségét. Úgy gondoltam, hogy még így is jól kijön a matek, ha a képletbe beleveszem a biztonság kérdését. Meggyőződésem, és ezt a gumis szakemberek véleménye is alátámasztja, hogy a legnagyobb biztonságot az évszakhoz illő gumiválasztás adja az utakon. A négy évszakos sosem lesz tökéletes téli és nyári gumi sem.

Olvashatjuk a tesztekben, melyek dicsérik a négy évszakos gumit, hogy csak kicsivel hosszabb a fékút vele, mint a télivel. De sok esetben ezen a távolságon múlhat a karambol elkerülése, vagy egy gyalogos épségben maradása. Az pedig az öngyilkossággal, és a közveszélyt okozással egyenértékű, ha nem cseréljük le a nyárit télen, és a télit nyáron, mert azok épp ellenkező körülmények között tudják csak szerepüket betölteni.

És itt a jogalkotó felelőssége is felvethető. Talán nem ártana, ha a szaktárca megvizsgálná annak kérdését, hogy a környező országokhoz, például Ausztriához hasonlóan kötelezővé tegye a téli gumi felhelyezését. Elismerem, hogy ez kényelmetlenséget jelentene, és a pénztárcát is pluszban megterhelné, de a biztonság és az élet megóvása néha kényelmetlenséggel jár.