Számos írott és leginkább íratlan szabály között ügyeskedünk a karácsonyhoz kötődően, melyek betartását kötelességünknek tekintjük. Ahogy fáradunk, úgy változik a hozzáállásunk, és végül elhatározzuk, hogy most tényleg csodás, békés és szeretettel teli lesz az ünnep. A stresszmentes karácsony egyik alapvetése, hogy időben elkezdjük az előkészületeket, nem hagyjuk az utolsó pillanatra a bevásárlást. Főleg, hogy már az ajándékok megválasztása is komoly fejtörést okoz, beszerzésükről nem is beszélve. Az elmúlt hétvégén közel négy órát töltöttünk el párommal az üzletekben a polcok között lődörögve, majd a pénztárak előtt kanyargó végeláthatatlannak tűnő sorokban várakozva. A nap végén elégedetten dőltünk hátra, mivel úgy ítéltük meg, nagyot haladtunk. Elhatároztuk, hogy a hajsza után néhány napot energiaraktáraink feltöltésének szenteljük, mivel a feszült hangulatban történő karácsonyi készülődés rányomhatja bélyegét a szeretet ünnepére.

Stresszmentes karácsonyi készülődés

Forrás: shutterstock.com / illusztráció