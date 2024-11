A hideg idő beköszöntével sokan hajlamosak a négy fal között maradni, pedig ilyenkor is érdemes mozogni és sétálni. A friss levegőn végzett gyaloglás nemcsak felfrissíti a testet, de erősíti az immunrendszert is, így segíthet megelőzni a téli megfázásokat. Ráadásul a séta a legegyszerűbb mozgásforma, amely bárhol és bármikor végezhető, még esős vagy havas időben is. Egy kellemes séta a parkban vagy a közeli erdőben segít kiszakadni a mindennapok rohanásából, és megnyugtatja az elmét. A hidegben való mozgás után pedig jöhet a megérdemelt jutalom. Egy csésze forró kávé, egy gőzölgő bögre kakaó, vagy akár egy illatos forralt bor tökéletes befejezése lehet a mozgásnak. Ne hagyjuk, hogy a hideg eltántorítson! Mozogjunk, élvezzük a friss levegőt, és jutalmazzuk magunkat egy kis téli kényeztetéssel. A test és a lélek is hálás lesz érte.

Péntek reggel fehérbe borultak Kecskemét utcái is. Ebben a szép fehér tájban sokan gyönyörködtek sétájuk során

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció