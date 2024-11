Számos leértékeléssel, akcióval találkozhatunk ekkor a boltokban és a webshopokban, és sokan ilyenkor – mintha járvány lenne – nagybevásárlást tartanak, egész évre bevásárolnak azokból a termékekből, amelyek szavatossági ideje nem jár le. Vannak azonban olyanok is, akik ellenzik a mozgalmat, és úgy gondolják, a termékek árait az eladók felviszik, majd a Black Friday idején „leakciózzák”, így generálva reklámot és vásárlási kedvet.

Black Friday: nagybevásárlás egy napon

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Kétségkívül a fogyasztó figyelméhez leértékelésekkel, pirossal szedett árakkal lehet a legjobban eljutni, de átverni őket nehéz. Nem hiszem, hogy nem lenne visszás, ha egy eladó látványosan megtenné, hogy akciósként hirdeti az alap áron hirdetett termékét.

Azt gondolom, kiváló húzás volt az amerikaiaktól a fekete péntek. Ilyenkor ugyanis még abban az időszakban vagyunk, hogy a karácsonyi ajándékokkal kapcsolatban leginkább csak ötletelünk. A Black Friday idején rengeteg reklámmal találkozunk, az ötleteink tárházát bővíteni tudjuk, ráadásul egy vélhetően szegényebb vásárlási kedvvel rendelkező időszak vált az eladók egyik legfontosabb periódusává. Az adventi időszakot elindító, éves vásárlási csúcsponttá vált a november a Black Friday miatt. Ha valamihez, akkor a „bizniszhez” Amerika igazán ért.

Személy szerint, vásárlóként nem látom a negatívumait ennek a vásárlási mozgalomnak. Tele vagyunk reklámokkal, de máskor is. Túlköltekezésre sarkall a mozgalom, de nem feltétlen kell vásárolni. A sok ajánlat és az akciók határideje stresszelhet, de ha belegondolunk, az adventi időszakban is lesznek akciók. Ez csak pár fekete pénteket ellenző vélemény volt, melyet meg is lehet cáfolni. Én figyelni fogom az ajánlatokat, és ha tehetem, mihamarabb letudom a karácsonyi nagybevásárlást, a lehető legkedvezőbb árakon.