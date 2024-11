A Movember mozgalom 2003-ban indult útjára Ausztráliában, és mára egy világszerte ismert kezdeményezéssé nőtte ki magát. Célja a férfiak egészségére való figyelemfelhívás, különösen a prosztatarák, a hererák, valamint a mentális egészség és az öngyilkosságmegelőzés témáiban. Kedves férfi olvasónk, Ön csatlakozott hozzá? Ha igen, a borotvára nem lesz szükség még jó pár napig.

A Movember mozgalomhoz csatlakozóknak a férfiak bajuszt növesztenek

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A mozgalom lényege ugyanis az, hogy november hónapban a férfiak bajuszt növesztenek, ezzel feltűnést keltve. És ha már valami feltűnést kelt, figyelmet generál, beszélnek róla, akkor hatást is generálhat. Ahogy nemrégiben a véradás kapcsán is írtam, ha emiatt az írás miatt, vagy maga a mozgalom hatására csak egy ember elmegy szűrővizsgálatra, már megérte kinyitni a laptopot, megnöveszteni a bajuszt.

Elsősorban tehát a prosztatarák és a hererák felismerésére és szűrésére hívják fel a figyelmet, de a mentális egészségre is nagy hangsúlyt kell fektetni. A férfiak köztudottan kevesebbet és nehezebben beszélnek – főleg a problémáikról. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a kutatás, amit olvastam: egy nőnek naponta huszonhétezer szó, egy férfinak hétezer szó kimondása szükséges a mentális egészségük megőrzése érdekében. Na most, ha egy férfi természetéből fakadóan kevesebbet beszél, akkor a problémáiról is kevesebb szó fog esni.

Van az az álláspont, amely viszont azt mondja a mozgalommal kapcsolatban, hogy ez csak egy jó ürügy a férfiaknak, hogy ne kelljen borotválkozniuk. Mint egy tejfakasztó, amely jó indok a féktelen ivászatra. Azonban én azt gondolom, hogy aki szándékosan növeszti a bajuszát, csatlakozik a kezdeményezéshez, van olyan tudatos, hogy az arcszőrzetét is ápolja. Pláne, hogy egyre nagyobb teret hódítanak a barber shopok.

Összességében azt gondolom a Movember mozgalomról, hogy tökéletes arra, hogy beszédtémát generáljon. Márpedig hatást és változást csak akkor lehet elérni, ha az emberek beszélnek az adott dologról. Férfiak! Ideje beszélni a problémákról, szűrővizsgálatokra menni… és bajuszt növeszteni.