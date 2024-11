Imádom azokat a macskás videókat, ahol a cicuskák lebontják a karácsonyfákat. Vélhetően azért, mert én ezt még nem tapasztaltam meg. Több cicamicámnál is próbálkoztam az elmúlt sok-sok évben, de valahogy a karácsonyfa egyiket se érdekelte, pedig mindent megtettem ennek érdekében. Idén azonban több olyan macskarajongó videóját is láttam a közösségi médiában, akik kimondottan macskajátékra épülő karácsonyfákat állítottak. Stabilak, nem tudják ledönteni a cicák, mégis hangulatosak és ünnepiek. Szerintem ezek nagyon ötletesek, szépek és az ünnepi hangulatot is megadják. Mindenki jól jár: a gazdi, mert marad minden a helyén, a macskák mert mégiscsak megkapják a fáramászás élményét, és én is, aki vidám, vicces videókat láthatok erről.

Macskák és a karácsonyfa

Fotó: shuttertock.com / illusztráció