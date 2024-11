A kutyával való munkába járás egyre népszerűbb a kutyabarát munkahelyeken, és sok előnnyel jár mind a gazdik, mind a kedvencek számára. Ha a munkahely nyitott a háziállatokra, érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, hiszen a kutya jelenléte csökkenti a stresszt és javítja a munkahelyi hangulatot. Egy rövid szünet, amit a a kutyával tölthetünk, felfrissíti a gondolatokat és segít jobban koncentrálni. A kutya a kollégákat is összekovácsolja, hiszen közös téma és mosolyforrás lehet. A napközbeni séta pedig nemcsak a kutyának ad mozgáslehetőséget, hanem a gazdinak is. Mindemellett a kutya számára is előnyös, ha nincs egyedül otthon, így elkerülhető a szeparációs szorongás. A kutyás munkahelyi nap végén pedig a gazdi és kutyája is fáradtan, de elégedetten térhet haza.

Egyre népszerűbbek a kutyabarát munkahelyek

Fotó: shutterstock.com / illusztráció