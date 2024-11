Külön élmény volt megtapasztalni, hogy sok milliárdos ráfordítással sikerült megóvni az egykori főúri otthonokat az enyészettől a nemzeti kastélyprogram keretében. Mindegyik főúri lak esetében az összbenyomásom pozitív volt, de maradtak fenntartásaim. Az egyik kastélyt néhány éve tették rendbe, de már válik a vakolat, így aztán jó néhány helyen akár újból lehetne kezdeni a munkákat.

Izgalmas kastélytúra a Tiszántúlon. A képen a felújított Tisza-kastély

Fotó: Mw-archív

A helyiek elmondták, hogy az épületet körbevevő parkba szél idején ne menjünk, mert nem lehet tudni melyik korhadt fa fog kidőlni. Egyébként erre figyelmeztet egy tábla is. Amikor a kastélyban jártunk 5 tűzoltóautó és személyzete látogatott oda, bár 2 éve felújították a kastélyt, csak most jutott el a katasztrófavédelem, hogy a Wenckheim kastélyt átnézzék szakmailag. A geszti Tisza kastély – amely csoda, hogy Magyarországon maradt a trianoni békeszerződés következtében – gyönyörű. A Tisza család két miniszterelnököt adott a boldog békeidők során – Tisza Kálmánt és fiát Tisza Istvánt.

Utóbbinak volt jósszerű meglátását is lehetett olvasni a kiállításon, amely így hangzik „a háborúban semmit sem nyerhetünk, ellenben mindent elveszíthetünk”. 1914 nyarán egy hónapig kilincselt miniszterelnökként az osztrák vezetésnél és a császárnál, hogy ne küldjenek olyan jegyzéket a szerbeknek a szarajevói merénylet (1914. június 28,) amelyből háború lehet, mert arra rámegy a birodalom. Még,ha csak a birodalom ment volna rá, de a magyar nemzet ezer éves országa is odalett. Ezt az ember 1918 október 31-én katonák gyilkolták meg. Ennek 106 éve, mely egyben a történelmi Magyarország sírba szállásának is a jelképes időszaka volt.