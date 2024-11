Adományozni jó, ezért mindenkit arra biztatok, hogy válassza ki a számára legkedvesebb kezdeményezést és lehetőségeihez mérten támogassa azt pénzzel vagy akár idejével. Az adománygyűjtők mindig szívesen fogadják az önkéntes segítők munkáját. Nagyon fontos, hogy ha tárgyi adományozást választjuk, akkor érdeklődjünk utána, hogy a kiválasztott személynek, vagy családnak mire van szüksége. A karácsonyi adománygyűjtés során is fontos, hogy ne felesleg holmikkal halmozzuk el őket, hanem olyasmivel, amire valóban vágynak, ami örömmel tölti el őket.

A karácsonyi adománygyűjtés célja, hogy közösen tegyük szebbé azok karácsonyát, akik nélkülöznek

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Adományozni azért is jó, mert nemcsak a rászorulókkal teszünk jót, hanem saját magunkkal is. Bizonyított tény ugyanis, hogy az adományozás aktiválja az agy jutalmazó központját. Tehát, ha adakozunk, az olyan mintha önmagunkat is megajándékoznánk. Mások támogatása testünkre és a lelkünkre egyaránt jó hatással van.

Adományozni azért is jó, mert a cserébe kapott elismerés (egy kedves mosoly, egy ölelés) erősíti az identitásunkat. Hálával tölt el bennünket az az érzés, hogy segíthettünk, hogy hozzájárulhattunk ahhoz, hogy egy kicsit szebb és jobb legyen a világ.

Adományozni azért is fontos, mert a jó körbejár. Ha a gyerekeink is ezt látják, akkor nyitottabbak és együttérzőbbek lesznek a rászoruló emberekkel és nagy valószínűleg felnőttként is toleránsabbak lesznek majd. Úgy nőhetnek fel, hogy megtapasztalják, adományukkal valóban változást tudnak elérni, ami biztonságot ad számukra. Azt üzeni, hogy egy rendezett világban minden apró segítség számít.