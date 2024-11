Utálom, hogy négy óra után nem sokkal már sötétedik. Egy jót mégis találok benne. Egyre több ház vagy panelház erkélye kap már novemberben ünnepi öltözetet. Előkerülnek a fenyőágak, a díszek, és persze a díszkivilágítások. Van egy bája, egy meghitt hangulata így, egy hónappal karácsony előtt is. Vallom, az ünnepi dísznek nemcsak december 24-étől van létjogosultsága, már előtte is csodálhatjuk. Mi még a fenyőfát is előbb felállítjuk, a lakást pedig december elején feldíszítjük. Mindehhez jön advent, a gyertyák és az elmélyülés, lelki feltöltődés. Aki ezt szeretné, annak azonban le kell mondania a boltba rohangálásról, az ajándékkeresésről, az autóstársak dührohamáról, a sietségről. Ha ez véletlen sikerülne, akkor valóban még szebb lehet a karácsonya.

Lehetne még szebb a karácsonyunk

Forrás: shutterstock.com / illusztráció