A hétvégén hivatalosan is megkezdtem a téli madáretetési szezont. Kihelyeztem a madáretetőket, beszereztem két hatalmas vödörnyi napraforgómagot, tucatnyi cinkegolyót. Nem sokáig kellett várni arra, hogy megtalálják a kismadarak az élelemmel megtöltött etetőket és a fákra kiakasztott golyócskákat. Örömmel nyugtáztam, hogy énekes kismadarak az idei télen is vendégeink lesznek. Fontos tudni azonban, hogy a hazánkban maradó, illetve a telelni hozzánk érkező madárfajok emberi segítség nélkül is képesek átvészelni a telet. Éppen azért nem vonulnak el, és azért vándorolnak hozzánk, mert itt télen is megfelelő táplálékot találnak. Ha mégsem akkor tovább repülnek. Ebből következően nem kell etetni a madarakat csak, ha gyönyörködni szeretnénk bennük. Ha viszont elkezdtük, akkor törekedjünk a folyamatosságra és arra, hogy ne csak élemet, hanem vizet is tegyünk ki nekik.

Téli madáretetés

Fotó: shutterstock.com / illusztráció