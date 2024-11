November 28. van, az év 333. napja, és még 33 nap van hátra 2024-ből. A magyar igazság pedig három. De vajon honnan ered a „három a magyar igazság” szólás? Nemcsak nálunk, hanem máshol is kulturális és történelmi jelentősége van a hármas számnak. Gyakran az egység és teljesség szimbólumaként jelenik meg. Úgy tartják, a három a tökéletes szám, amely a kezdetet, a közepet és a véget is magában foglalja. A kereszténységben a Szentháromság – Atya, Fiú, Szentlélek – szintén megerősítette a hármas szám kiemelt szerepét. A kecskeméti hungarikum, a magyar népmesék is tele vannak hármas motívummal: három próba, három királyfi, három kívánság. De ne feledjük, három a magyar igazság, és egy a ráadás. Mert mi magyarok szeretjük, ha az igazsághoz egy kis többlet is jár.

Innen ered a „három a magyar igazság” szólás

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció