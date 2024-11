A csípős ételekre könnyen rá lehet szokni, és bizonyos idő múlva már meg sem kottyan egy kis chili a halászlében. Pedig fogyasztása égeti a torkunkat és a gyomrunkat is, sokszor még a könnyünk is kicsordul tőle, valamiért mégis szeretjük. Miért jó ez nekünk? Egy-egy csípős étel elfogyasztásával boldogsághormonok szabadulnak fel testünkben, ezáltal fokozódik a hangulatunk, így nem csoda, ha egyre gyakrabban nyúlunk az Erős Pista után. Így vagyok ezzel én is. Mindig is szerettem a csípőset, még ha lezsibbadok is tőle. Nyáron sem vetem meg, viszont ebben a zord időjárásban előszeretettel eszem erőset, ami bizony kimelegít, ha fáznék. Egyre gyakrabban teszek egy picit, vagy egy picit többet az ételbe és sziszegek, amikor a csípős levest eszem, de ha egyszer annyira jó!

Miért szeretjük annyira a csípőset?

