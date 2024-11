Az utóbbi hetekben egymás után jelentik be a boltok, üzletláncok, hogy nem lesznek nyitva december 24-én. Idén így előbb el kell intéznie a magyar családoknak a bevásárlást a boltbezárások miatt. A hírt olvasva kaján mosolyt ült ki az arcomra, és némi káröröm kerített hatalmába, mivel lelki szemei előtt láttam a vásárlásfüggők félelemtől eltorzult arcát. Hallani véltem a sopánkodásunkat, ajkaik suttogását, miszerint: „Jajj, mi lesz velünk, nem lesz nyitva a bót…”

Boltbezárás: Szenteste napján több üzletlánc is zárva tart

Fotó: MW-archív / illusztráció

Gyermekkorom idején a hétvégi, vagy az éppen a ünnepi boltbezárások nem jelentettek ekkorra problémát, mint manapság. Az emberek előrelátóbbak, takarékosabbak voltak. A vásárlás leginkább a szükségletek kielégítésére korlátozódott. A világ megváltozott, a shoppingolás sokaknak hétvégi családi, vagy egyéni programnak számít. Elegendő egyetlen boltmentes nap, már eluralkodik az embereken a pánik. Idén karácsonykor pedig három napig kerül lakat a legtöbb üzletre, aminek magam kifejezetten örülök.

Azt gondolom a jövőben sem ártana kicsit megrövidíteni a boltok nyitvatartási idejét. Tisztában vagyok vele, véleményem sokakban ellenérzést vált ki. A félreértések elkerülése végett nem szeretném feltámasztani a Tenkes kapitányát, vagyis visszahozni a múltat.

Úgy gondolom a vásárlással töltött időt értelmesebb dolgokkal is el lehet tölteni, illetve a bolti eladók is megérdemelnék a hétvégi pihenő időt. Szerencsére ezzel nem vagyok egyedül, hiszen az alkalmazottaikat megbecsülő cégek idén úgy határoztak, ha máskor nem is, de legalább szenteste napján minden munkavállalójuk megérdemli, hogy szeretteik körében készülődhessen az ünnepre.