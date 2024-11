Egy érdekes dologra lettem figyelmes. Szlovákiában az egyik nagyobb üzletláncban az előttem lévő vásárló mégsem kérte a terméket a pénztárnál, miután szembesült a valós árával. A pénztáros fogta, és kiütötte, majd folytatta a kasszázást a többi áruval. Nálunk ezzel szemben gyakran látom, hogy ehhez kell a főnök és a kis kulcsa vagy a kódja. Megakasztva ezzel a vásárlási folyamatot, mivel legalább 3–4 perc, mire előkerül és engedi a pénztárosnak kiütni a tételt. Nem bánnám, ha ez nálunk is ilyen gördülékenyen menne. Nem tudom, mi lehet ennek az oka. A rendszer biztosan itt is lehetővé tenné. Arra gondolok, hogy a szlovákok bíznak a munkatársaikban, nálunk meg nem. Kár. Kaphatnának bizalmat. Ők is jobban éreznék magukat, és mi, vásárlók is.

Bizalmat szavazhatnának a kasszásnak

Fotó: Shutterstock