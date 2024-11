Bizonyára mindenkivel megesett már, hogy a szembejövő autó fényszórója hosszú pillanatokra elvakította, és csak a szerencsén múlott, hogy nem az árokban kötött ki, vagy nem került az útjába egy másik jármű. A másik veszélyforrás az indokolatlanul használt ködlámpa, amit nagyon sokan inkább „divatból” kapcsolnak be normális látási viszonyok között, akár a tompított fényszóró helyett is. Nem beszélve az utólag fel/beszerelt lámpákról, fénycsíkokról, LED-ről, melyek fénye elvakíthatja a szembejövőket, illetve zavarhatja a mögöttük jövőket. Úgy gondolom, hogy az autó nem karácsonyfa, a közlekedők élete pedig nem játékszer. Az autók fényszóróinak helyes beállítása és használata létkérdés, mert akár életet is menthet.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció