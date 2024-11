New Yorkban élő Szilvia barátnőm számára november 13. fontos nap, hiszen ekkor ünnepli a névnapját. Mivel már elég régóta kint él, így már hozzászokhatott, hogy Amerikában nem ünneplik a névnapot. Így szerintem nagyon jól esik neki, hogy mi, magyarok felköszöntjük. Ilyenkor eszembe jutnak a fiatal korunk régi közös bulijai. A sok jó közül egyik kedvencem volt, amikor a kilencvenes évek közepén a névnapjára esett le az első hó. Persze az sem tartott vissza minket a diszkótól, előkaptuk a csizmát és irány a buli. Nagyon hangulatos volt hóesésben sétálni a diszkóig. Ráadásul aznap nemcsak az ő névnapját, hanem egy másik barátnőnk szülinapját is ünnepeltük. Igaz ma már egyikük sem él itthon, de mindig gondolok rájuk, és persze fel is köszöntöm őket, felelevenítve a hóesés bulit.

Amerikában ő nem ünnepelheti meg, de mi itthon igen

Fotó: Shutterstock