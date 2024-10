Adok a megjelenésemre, szívesen költök ruhákra, cipőkre és táskákra. Persze azért észszerű kereteken belül. A férjemet sem kímélem, előszeretettel gondoskodok arról, hogy elhasznált, elnyűtt, kifakult ruhadarabjait lecseréljük. Böngészek az interneten, és jellemzően online rendelem meg a kiszemelt felsőt, nadrágot, kabátot; bízva abban, hogy a több mint egy évtized alatt kiismertem az ízlését. Kedvesem akár tolakodásnak is vehetné a megmozdulásaimat, de e tekintetben is szerencsém van vele. Azt mondja, neki ez így nagyon kényelmes, mert mire megfogalmazódna egyáltalán benne, hogy jó lenne egy új darab a szekrényébe, addigra az már úton is van hozzá.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció