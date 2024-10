Bojka, Girdiána, Korbin, Szvjatoszláv csak hogy néhány új keresztnevet említsek, most már így is elnevezhetjük a gyermekünket. Tavaly 469 kérelem érkezett szülőktől egyedi keresztnevek engedélyezésére, ebből 70-et fogadott el a Nyelvtudományi Központ. A választható fiú- és lánynevek köre ezzel 4570-re nőtt. Igaz nekem kicsit furcsák ezek az új keresztnevek, valamelyiket kimondani is nehéz, de mostanában egyre többször találkozok hasonlóan szokatlan nevekkel. Bár lehet, hogy 200 év múlva ezek számítanak majd átlagos keresztneveknek.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com