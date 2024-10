Gyerekkorom ikonikus tévéfigurája, a TV Maci október 23-án ünnepelte 61. születésnapját. Azért ezen a napon, mert október 23-án született megalkotója Bálint Ágnes. Az Esti mese szignálfilmjének kedves bábfiguráját gyerekek milliói zárták a szívükbe. Az első TV Macit Lengyel Zsolt terve alapján Köber Tibor alkotta meg, amely több mint húsz évig volt látható a képernyőn. 1981-ben modernizálták a TV Macit. Koch Aurél tervező és Tóth A. Pál rendező-animátor újította meg. Nem csak a bábfigurát, hanem a környezetét is. Ezt a macit azonban nem annyira kedvelték a gyerekek. Nem úgy mint azt, amelyik 1983-ban Foky Ottó keze nyomán született újjá. Paprika Jancsival estéről estére lopták be magukat a nézők szívébe. Akkora sikere volt, hogy még a súlytalanságba is elkísérte Farkas Bertalan magyar űrhajóst, és együtt mondtak mesét fentről, az űrhajóból, 1980-ban.

A Mesehősök bélyegsorozat részeként TV Maci sorszámozott alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta tavaly

Forrás: MTI / archív-felvétel