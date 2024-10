Őszintén nehezen értem meg azt a pánikszerű vásárlást, amit egy-egy ünnepnap előtt produkálnak honfitársaim. Mintha tényleg világvége jönne, és sokan úgy éreznék, ha a bezárás előtti napon nem vásárolnak be mindent, azt is, amire egyébként épp nincs is szükségük, akkor keserves pillanatok várnak rájuk. Közben pedig azt gondolom, a tömeg a boltokban a fogyasztói társadalom – számomra cseppet sem szimpatikus – attitűdjét mutatja meg.

Tömeg a boltokban az ünnepnapok előtt

Egyszerűen szinte vég nélkül halmozzuk a materiális javakat, és ha úgy érezzük, kicsit is korlátoznának minket, kirúgunk a hámból. Ha 3-4 napra bezárnának az üzletek, megérteném a nagy rohamot, de egyetlen nap miatt eléggé indokolatlannak tartom ezt. Ráadásul ilyenkor mintha mindenki türelmetlenebb is lenne a másikkal. Különösen furcsa ezt megtapasztalni egy olyan ünnepnaphoz közeledve, ami az elmélyülésre, az emlékezésre, a tiszteletadásra fókuszál.

Tudom persze, a rohanó hétköznapokban, sokaknak az utolsó pillanatban jut eszébe, hogy másnap nincs bolt és kellene ennivaló, innivaló otthonra. Mégis azt gondolom, hogy némi tervezéssel azért kivitelezhető, hogy ne legyen tömeg a boltokban egyetlen napnyi zárvatartás miatt. Arról nem is beszélve, hogy talán egymás kedvesebbik arcát is láthatnánk, ha nem tülekedve, lóhalálában szereznénk be mindazt, amire úgy érezzük, szükségünk van.