Gyerekkoromban mindig is szerettem társasjátékozni, olyannyira, hogy megállás nélkül újra és újra játszottam egy-egy játékot. Később kinőttem a vadnyugatos és a Gazdálkodj okosan! társasjátékból és el is felejtettem milyen sok örömet szerezett nekem ez a néhány játék.

Remek kikapcsolódás a társasjáték

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Sokan tudom azt gondolhatják, hogy a társasjátékok csak gyerekeknek készülnek, pedig nem. Néhány éve a vőlegényemmel elkezdtük felfedezni, hogy milyen sokféle jelent meg, amelyek már inkább felnőtteknek szólnak. Ezalatt a néhány év alatt elkezdtük gyűjteni a különböző társasjátékokat és van is már néhány nagy kedvencünk, amelyet kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de mindig előveszünk. Szerencsére a barátaink és néhány családtagunk is szívesen játszik velünk, így ha vendégeink vannak mindig előkerül valamelyik.

Elképesztő, milyen kreatív emberek találják ki ezeket a játékokat, egyik szebb mint a másik, némelyik igazi mestermű, de nem csak kívülről szépek, hanem belül is igazi csoda némelyik. Fantasztikus történeteket találnak ki egyes játékoknak, amelyekbe szerintem minden felnőtt beleélheti magát és eltölthet néhány izgalmas órát az asztal fölött.

Számunkra igazi kaland ez a néhány óra, hiszen van olyan játékunk, ahol igazi lovaggá válhatunk és meg kell védeni a várunkat egy sárkánytól, vagy éppen egy zsivány bőrébe bújhatunk a Star Wars világából, de vannak állatos játékaink is, ahol egy állatkertet kell építeni, vagy egy mókuscsaládot kell irányítani és elkezdeni készüli a télre és mindenféle finomságot kell összegyűjteni, hogy a hideg időben se szenvedjenek semmiben sem hiányt.

Úgy gondolom igazi fénykorát élik a társasjátékok és szerencsére egyre több felnőtt hódol ennek a kikapcsolódásnak. Több városban is láttam már, hogy klubok alakultak és havonta pár alkalommal tartanak találkozókat. Egyszer mi is részt vettünk a kecskeméti összejövetelen és jó néhány új játékot megismerhettünk, illet néhány új kedves embert is megismerhettünk a találkozón.

Aki igazi minőségi idő szeretne eltölteni a családjával vagy a barátaival mindenképp ajánlom neki ezeket a játékokat, mert felnőtt fejjel is jó játszani.