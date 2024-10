Hamarosan kezdődik a „száraz november”. A gazdálkodóknak minderről alighanem először egy újabb csapadékhiányos időszak juthat eszébe, de az elnevezés egészen más jellegű folyadékokra vonatkozik. A „száraz november” egy újkeletű kihívás, aminek a lényege, hogy egy hónapig kell alkohol nélkül kibírni. A napokban a fiatalkori alkoholfogyasztás is bekerült a közbeszédbe. Az édesapja révén Kiskunmajsához is kötődő ismert toxikológus, Zacher Gábor is kemény kritikát fogalmat arról az elképzelésről, hogy a magyar fiatalokat ösztönözni kellene a borfogyasztásra. A szakorvos úgy látja, hogy ez nem helyes út. Mint fogalmazott: „az az alkoholmennyiség, ami egyértelműen nem káros az egészségre, az a 0 milliliter” . – téká –

Száraz november

Forrás: shutterstock.com / illusztráció