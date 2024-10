Ha ősz, akkor sütőtökszezon. Októberben szinte ellepi a zöldség- és gyümölcspiacokat ez a szezonális finomság, melyből számtalan ínycsiklandó ételt készíthetünk. Csinálhatunk belőle krémlevest, desszertekbe is remekül passzol vagy fűszeres kávékülönlegességekbe. Nem utolsó sorban rengeteg vitamin és ásványianyag is megtalálható benne. Ettem már köretként kacsasült mellé, és sütőtökös lattét is ittam már, de nekem a hagyományos, sütőben sült szeletek a kedvenceim. Ilyenkor csak egy kis mézet csurgatok rá és mehet a sütőbe, míg istenien puha és krémes nem lesz, a méz pedig csak még édesebbé teszi. És ha egy kicsit jobban megpirul a kelleténél az sem baj, még finomabb. Tökéletes nasi a hétvégi filmnézésekhez, ráadásul még laktató is.

