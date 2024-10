Tizenhárom éves koromban kezdtem el rendszeresen olvasni. Az első könyv, amelyet tisztességesen végigolvastam Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője volt. Azóta már több mint 800 könyvet olvastam el, ezt pedig mindig rendszeresen le is jegyzem és büszkén nézem, milyen sokféle történetet ismerhettem meg. Leginkább regényeket szoktam olvasni, abból a romantikus, a krimi és a fantasy a kedvenc műfajom, de mostanában ismét rákaptam a képregényekre is.

Valamiért viszont a horror regényekre nem tudom rávenni magam, bevallom félek, hogy annyira beleélem magam, hogy nem tudok napokig miatta aludni vagy éppen olyan szörnyekkel álmodok, amelyekről olvastam. Így ezt a műfajt eddig nagy ívben elkerültem és nem is szerepel mostanában a terveim között egy ilyen olvasmány sem.

Idén beléptem a kecskeméti könyvklubba is, ahol mindig jobbnál jobb könyvajánlókat hallhatok és jól esik egy-egy olvasmányt kibeszélni és megtudni, ki, milyen történetben mélyedt el az elmúlt hetekben. Nemegyszer ajánlottak már jó könyveket nekem is, de akkor vagyok igazán boldog, ha valaki elolvassa az egyik kedvenc regényem és együtt tudunk áradozni, milyen zseniálisan ír az alkotó.

Na de miért is jó olvasni? Először is, mint fentebb említettem a könyv által kedves emberekkel ismerkedhettem meg, így az olvasás összehozza az embereket, emellett fejleszti a memóriát, gyarapodik a szókincsünk, okosabbak leszünk általa, serkenti az agy működését, megmozgatja a fantáziát, sőt még stresszoldó is. Ezt én magam is tapasztalom, hiszen mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai, így egy-egy nehéz nap után jól esik valamilyen könnyed olvasmány, ahol végig izgulhatom milyen kalandokba keveredik bele a főhősünk.

Sőt azt is olvastam már, hogy aki naponta legalább fél órát át könyvet olvas, akár két évvel is tovább élhet. Erről már nem is egy kutatást olvastam, így ennyi ember már nem tévedhet. Javaslom, ha valakinek rossz a napja, merüljön el egy jó könyvbe, ha szeretne egy kis figyelemelterelést, mert olvasni remek kikapcsolódás.