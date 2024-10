Sokszor az egyszerű dolgok hordozzák magukban a legnagyobb erőt és energiát. Ilyen például az ölelés is, melynek során oxitocin, dopamin, szerotonin és endorfin szabadul fel a szervezetünkben, amelyek boldogságérzetet keltenek, segíthetnek csökkenteni a stresszt és a szorongást. Az érintés jó hatással van az idegrendszerre, egyfajta biztonságérzetet, nyugodtságot adhat. Tudományos kutatások igazolják, hogy az ölelés az immunrendszert is erősíti, hiszen a stresszcsökkentő hatásának köszönhetően segíthet a betegségekkel és a fertőzésekkel szembeni küzdelemben is. Az ölelés tehát az egyik legszívmelengetőbb dolog, amit adhatunk vagy kaphatunk, összeköt és bizalmat ad, legyen szó egy családtagról, a párunkról, egy jóbarátról vagy épp a házi kedvencünkről.

Ölelkezzünk!

Fotó: shutterstock.com / illusztráció