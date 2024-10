Napok óta figyelek. Az indián nyárnak több szempontból is van jó hatása rám. Jól esik a kellemes napsütés, még ha pulóverben vagy dzsekiben is vagyok. Az ablakon át is mosolyt csal az arcomra a besütő Nap. Alig kell fűteni. Virágzik az orgona, még ha csak néhány ágán is. Kijött a tavaszi krókusz. Előbújtak az őszi fokhagymák a földből. Az elvetett fű is kiserkent, a macskák nagy örömére. Ezek a jó oldalai. Remélem, nem lesznek árnyoldalai. Nem hiszek abban, hogy a nagy „életigazságok” ma is mind helytállóak. „Meglesz ennek a böjtje” – mondják sokan. S mi van, ha ez egyszerűen csak jó? Se több, se kevesebb. Én ebben bízom. Maradjunk egy picit a jelenben, élvezzük.

Életörömök

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció