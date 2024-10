Az ősz beköszöntével az étvágyam is megjött, ami most már meg is látszik rajtam. Kövér ugyan nem vagyok, de láthatóan gyarapodik a „gömbhasizmom”. Az esti órák sincsenek jó hatással rám. A degeszre tömött bendőm nem mindig hagy nyugodtan aludni.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Kutatva az evéskényszer okai után számos okosságra leltem a világhálón. Szakemberek vélekedése szerint gyakran szeretetéhséget, a kapcsolatéhséget, vagy a szexuális éhséget kompenzáljuk a gyakori falatozással, az édességekkel a boldogsághormon hiányát pótoljuk. Mivel a fentiek közül egyik sem illett rám, tovább kutakodtam. Végül arra jutottam, hogy a súlygyarapodásom egyik oka a magyar konyha, aminek rendkívül nehéz ellenállni.

Megpróbáltam összekapni magam, visszafogtam az elfogyasztott étkek mennyiségét, ám hébe-hóba azért bekukkantottam a hűtőszekrénybe, annak reményében, hogy az állva elfogyasztgatott kalóriák nem számítanak. Megpróbálkoztam a koplalással is, kurtítottam a reggeli mennyiségén, kihagytam a vacsorát. A plusz kilókat felszedni nem nagy kunszt, leadni viszont már majdhogynem művészetnek számít.

Az egyik legfontosabb és leghatékonyabb módszer a súlycsökkenésre a rendszeres testmozgás. Az aktívabb életmód nem csak a túlsúly elkerülése miatt fontos, hanem azért is, mert szükséges a szervezet hosszútávú harmóniájának megtartásához. Az egészséges életmód nem verseny, minden kis lépés számít. Az elsőket magam is megtettem, már csaknem két kilót sikerült leadnom, így hát itt az ideje az ünneplésnek, amit nem feltétlen az étkezőasztalnál fogok megtartani.