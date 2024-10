Legnagyobb kincs a jó egészség. Akkor becsüli ember az egészséget, mikor a betegséget érzi. Kelletlen ott a kincs, hol jó egészség nincs. Addig gondolkodjál a betegségről, amíg egészséges vagy. Számtalan közmondásunk van az egészséggel kapcsolatban, ami arra utal, hogy elődeink is kiemelten fontosnak tartották az egészséget, az egészség megőrzését. De hiába minden elmélet, ha gyakorlat mást mutat.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A magyar lakosság egészségi állapota ugyanis nemzetközi összehasonlításban évtizedek óta kirívóan rossz. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a magyar lakosság fiatalabban betegszik meg és hamarabb hal meg, mint az európai országok többségében élők, és kevesebb egészséges életévekre is számíthat. Ez annak ellenére is így van, hogy az utóbbi két évtizedben számottevő javulás mutatkozott mindkét nem és minden életkor egészségi viszonyaiban.

Egészségünk megőrzésével kapcsolatban nagyon sok tudományos könyv és cikk elérhető, amelyekben rengeteg hasznos tanácsot találhatunk. Ha a szakemberek által javasolt jó tanácsoknak csak a töredékét alkalmaznánk a mindennapi életünk során sokkal egészségesebbek lehetnénk. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Sokszor legegyszerűbb dolgokra sem fordítunk kellő figyelmet. Ilyen például a vízfogyasztás. A legtöbb ember – többek között én is – elfelejt eleget inni, ezáltal dehidratálttá válunk, kiszáradunk, ami hosszú távon nagyon sok kellemetlenséget okozhat.

De nem csak az ivásra, hanem az étkezésre sem fordítunk kellő figyelmet. Sok-sok aprósággal azonban sokat tehetnénk magunkért ezen a területen is. Naponta egy alma az orvost távol tartja. Csakhogy egy újabb régi közmondással szemléltessem a gyümölcs- és zöldségfogyasztás fontosságát.

Az étkezésünk megreformálása mellet fontos lenne a rendszeres mozgás beiktatása is. A szakemberek szerint az is elég, ha naponta 15-30 percet sétálunk. Már Hippokratész, az orvostudomány megalapítója is azt vallotta, hogy a séta a legjobb orvosság. A recept egyszerű, de valahogy mégsem sikerül betartanunk a legalapvetőbb jó tanácsokat sem. A kényelmünk, a hanyagságunk, a nemtörődömségünk oltárán rendre feláldozzuk az egészségünket. És erre legtöbbször csak későn jövünk rá.