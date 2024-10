Az emberi test tömegének több mint a fele víz. A felnőtt ember sejtjei összesen körülbelül 28 liter folyadékot tartalmaznak. Ezt már sok helyen olvashattuk, de vajon mennyien tartják be a napi ajánlott vízfogyasztást? Kisgyerekeknek 1,3 litert, gyerekeknek 1,6 litert idősebb gyermekeknek pedig 1,9-2,1 liter a napi ajánlott vízmennyiség. Felnőtt korban nőknek 2 liter, míg férfiaknak 2,5 litert javasolnak.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Bevallom, ha dolgozom én is sokszor elfelejtem, hogy innom kellene és mikor leteszem a munkát érzem, hogy milyen szomjas vagyok és akkor próbálom pótolni a folyadékot. Ez igencsak rossz szokásom, de próbálok ellene tenni. Ilyenkor ősszel jól esik a meleg tea, így napközben szívesen fogyasztok egy pár csészével. Legtöbbször gyümölcsteát választok, de nagyon szeretem a menta és a zöld teát is. Utóbbiról azt olvastam, hogy számos előnyös hatása lehet a szervezetünkre. Úgy tudom, hogy kimutatták, hogy a zöld tea napi fogyasztása összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás csökkenésével. Csökkentheti a vérnyomást, ezáltal csökkentve a stroke és a szívkoszorúér-betegség kockázatát is. Számos állat és humán vizsgálat is bizonyította a zöld tea és a bennük található polifenolok pozitív hatását cukorbetegségben. Ez a teaféle a fertőzések kezelésénél is használják, illetve számos ráktípus megelőzésével is összefüggésbe hozták, de azt is kimutatták már, hogy segít a fogyásban a túlsúlyproblémákkal küzdőknek.

Ám hiába van ilyen sok jótékony hatása a zöld teának, ha túl sokat iszunk belőle akkor sajnos káros hatással is lehet a szervezetünkre, ezért nem árt betartani a napi ajánlott mennyiséget. A legtöbb ajánlás szerint napi nyolc csészéig biztonságos a negatív hatások efölött, vagy nagy dózisú étrend-kiegészítőként fogyasztva jelennek meg. Mint írják, a leghatásosabb a zöld teát megelőzésként fogyasztani, hiszen sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni a betegségeket. A szakemberek azt javasolják, hogy a problémák jelentkezése előtt beiktatni a zöld teát a napi rutinunkba 3-5 csésze mennyiségben.