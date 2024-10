Október és a rózsaszín szalag mára elválaszthatatlanul összeforrt. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja és ilyenkor egyfajta figyelmeztetésként világszerte nők milliói tűznek magukra rózsaszín szalagot. Arra szeretnék felhívni a társadalom, elsősorban nőtársaik figyelmét, hogy figyeljenek magukra, figyeljenek az egészségükre. A szalag legfontosabb üzenete, hogy a mellrák, az egyik leggyakrabban előforduló női daganatos megbetegedés nagyon jó eséllyel gyógyítható, ha időben diagnosztizálják. Ehhez azonban folyamatos önvizsgálatra és szűrővizsgálatokra van szükség.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Kiskunfélegyházára a napokban érkezik meg a MaMMa Egészségügyi Zrt. által működtetett Mobil Emlőszűrő Állomás. A helyi önkormányzat támogatásával a Népegészségügyi Program keretén belül mintegy kétezer félegyházi és környékbeli 45-65 év közötti nő kap lehetőséget az ingyenes emlőszűrésre.

Néhány éve engem is vizsgálatra hívtak. Éltem is a lehetőséggel. Mint a legtöbb nő én is a legnagyobb nyugalommal mentem a szűrésre. Azt gondoltam, hogy velem nem lehet probléma. Aztán hidegvizes zuhanyként ér a hír, miszerint csomó van a bal mellemben. A vizsgálat után életem leghosszabbnak tűnő egy hónapja következett. Egy hónapig vártam ugyanis a szövettani vizsgálat eredményre. Szerencsére a felfedezett csomóról végül kiderült, hogy jóindulatú. Ez a néhány hét azonban elegendő volt arra, hogy átértékeljem magamban a dolgokat. Azóta sokkal jobban figyelek az egészségemre.

A mellrák kialakulásának pontos oka nem ismert, ellenben létezik számos hajlamosító tényező, ami nagymértékben megnövelheti a betegség kialakulásának kockázatát. Ilyen az egészségtelen táplálkozás, a túlzott mértékű húsfogyasztás, a túlsúly, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás.

Ha sikerül életmódot változtatnunk, ha rendszeresen végzünk önvizsgálatot és eljárunk a szűrővizsgálatokra, akkor esélyt adunk magunknak egy hosszú boldog életre. Azt gondolom, hogy ez nem nagy áldozat azért, hogy lássuk felnőni a gyerekeinket, az unokáinkat, esetleg a dédunokáinkat.