Ez idáig azt tartottam, hogy a legveszélyesebb jármű a hangtalanul és nagy sebességgel cikázó elektromos bicikli. A drótszamarak használói körében ugyanis nagyon gyakori eset, amikor a tapasztalatlanság, túl intenzív fékezés vagy a nagy sebesség miatt elcsúsznak, esetleg nekihajtanak valaminek. A technika fejlődésével újabb veszélyforrás leselkedik a közlekedőkre, ez az eszköz az egyre jobban elterjedő elektromos roller.

Illusztráció

Fotó: MTI

Ezt támasztják alá a legfrissebb rendőrségi adatok, miszerint az év első hat hónapjában 319 személyi sérüléssel is járó baleset okozói vagy elszenvedői voltak az e-rollereket használók. Köszönhető ez többek között annak, hogy a járművek használóinak közlekedési kultúrája, illetve KRESZ-ismeretei is elmaradnak a közúti forgalomban járművel résztvevők általános ismereteitől, amiről a minap magam is meggyőződhettem.

A városközpontban haladva egy felhőtlen boldogsággal száguldozó huszonéves fiatalember hajtott elém. Centiken múlott, hogy nem a motorháztetőmön landolt a figyelmetlen és felelőtlen rolleres. Az úriembert nem igazán hatotta meg a fékcsikorgás, úgy ment tovább, mintha mi sem történt volna.

Az új járművek beillesztése a KRESZ-be, a közben felmerülő kérdések tisztázása a közúti forgalom szempontjából időigényes folyamat, amely jelenleg is tart, ám lassan vége lesz a partizán-korszaknak. A rollerezés szabaddá tesz, de ez nem jelenti azt, hogy használóinak a szabályzók megszületéséig nem kötelező betartani az alapvető udvariassági szabályokat és az együttműködő közlekedési kultúra normáit.