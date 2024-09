Szerencsésnek érzem magam, mert pont az a korosztály vagyok, aki látott valamicskét a régi rendszerből, de már kisiskolásként ízelítőt kapott a számítógépes világból, és az internet is azonnal beszippantotta. Így én még ismertem az indigót, a pötyögös írógépet, a tárcsázós vezetékes telefont, sőt, Dusnokon kamaszként még láttam a postánál a „dugdosós” telefonközpontot is. Tudtam használni a telefonkönyvet, a sárga szaknévsort, a térképeket, sőt, még a Burda szabásmintákat is. Mai napig írok kézzel, de használom a laptopot, a mobilappokat és a ChatGPT-t is. Nem szégyellem megkérdezni a fiatalokat sem, ha valami újdonságról hallok. Számomra így kerek a világ, nem felejtem a múltat, élvezem a jelent, és nyitott vagyok a jövőre.

