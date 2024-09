Minden rosszban van valami jó.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Hozzáállás kérdése, hogyan viszonyulunk a negatív dolgokhoz, most épp a hirtelen jött hideg időhöz. Én például ilyenkor mindent kivasalok, vasalás közben pedig nem csak a ruhák, de én is jól átmelegszem. Nyáron a nagy hőségben épp csak a legszükségesebb ruhákat vasaltam ki, ezért az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű vasalni való gyűlt össze nálunk. A hétvégén azonban sikeresen kiürítettem a ruháskosarat. Minden vállfán és a helyén. Annak is örülök, hogy ilyenkor, a hidegben végre jöhetnek a testet-lelket átmelegítő ételek és italok. A jó kis gyümölcsteák, gyógyteák, a forralt bor, a töltött káposzta, vagy akár a Márton napi libasült. Ja, és az sem mellékes, hogy ilyenkor a futópályán is könnyebben róhatjuk a köröket!