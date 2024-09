Van azért annak előnye is, ha az ember nem makulátlanul egészséges hosszú évtizedeken keresztül. A különböző orvosi beavatkozások, műtétek adnak egyfajta robusztus tartást. No nem fizikailag, sokkal inkább lelki, mentális értelemben. Egyrészt megtanulja az ember, hogy mennyi, de mennyi mindent ki lehet bírni, másrészt fájdalmak esetén van hova visszanyúlni. Erőt vagy csak bátorságot meríteni abból, mi mindenen túl vagyunk már. Ehhez nem kell a legfélelmetesebb állapotokat átélnünk, kisebb, de a saját ingerküszöbünket messze átlépő élmények is képesek egy addig nem tapasztalt tartást adni. Amiből aztán erőt lehet meríteni, amikor megbicsaklik az egészségünk.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock